Малиновский дебютировал в стартовом составе «Марселя»

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который всего несколько дней назад перебрался в «Марсель» из «Аталанты», уже дебютировал за свой клуб. Это случилось в сегодняшнем вечернем матче.

Украинец вышел на поле с самых первых минут и был заменён на Димитри Пайе на 66-й минуте встречи.

Напомним, сегодня вечером «Марсель» одержал волевую победу над не самой слабой командой Лиги 1 – «Лорьяном» - 3:1. Счёт открыл Томас Моффи, однако после Сеад Колашинац сравнял счет, а затем Алексис Санчес и Жордан Верету добыли своей команде победу.

В следующем матче чемпионата Франции «Марсель» встретится с «Монако», игра пройдёт в субботу 28 января.