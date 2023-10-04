Президент «Атлетико»: «Фелиш может говорить что угодно, но он по-прежнему наш игрок»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слова Жоау Фелиша, выступающего за «Барселону» на правах аренды.

Португальский футболист неоднократно признавался, что мечтал выступать за каталонский клуб, а также заявлял, что стиль игры «сине-гранатовых» подходит ему больше, чем футбол Диего Симеоне.

«Жоау может говорить что угодно, но он знает, что по-прежнему принадлежит «Атлетико». Думаю, он является одним из лучших игроков прямо сейчас. Он не тренировался с нами, но отлично работает в «Барселоне». Мы в восторге от его успехов», – приводит Sport слова Сересо.

Жоау Фелиш отметился тремя голами и двумя ассистами в шести матчах за «Барселону». Аренда форварда рассчитана до конца сезона.