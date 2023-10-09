Бывший спортивный директор «Барселоны» Алемани близок к назначению в «Атлетико»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани очень близок к переходу в мадридский «Атлетико» после ухода из каталонского клуба.

Сообщается, что назначение Алемани не приведёт к отставке нынешнего спортивного директора Андреа Берта. По информации Mundo Deportivo, Матеу в иерархии «матрасников» займёт место выше нынешнего спортивного директора и ниже генерального директора Хиля Марина.

Напомним, что Алемани находился на должности спортивного директора «Барселоны» с 2021 по 2023 год.