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Бывший спортивный директор «Барселоны» Алемани близок к назначению в «Атлетико»

09 Октября 2023 • 23:07 Комментировать
Атлетико М
2:1
Реал Сосьедад

Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани очень близок к переходу в мадридский «Атлетико» после ухода из каталонского клуба.

Сообщается, что назначение Алемани не приведёт к отставке нынешнего спортивного директора Андреа Берта. По информации Mundo Deportivo, Матеу в иерархии «матрасников» займёт место выше нынешнего спортивного директора и ниже генерального директора Хиля Марина.

Напомним, что Алемани находился на должности спортивного директора «Барселоны» с 2021 по 2023 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Матеу Алемани
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