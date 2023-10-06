Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман может перебраться в мадридский «Реал».

Согласно распространённым слухам, «королевский клуб» намерен усилить линию обороны в 2024 году, и первые шаги в этом направлении могут быть предприняты уже в январе. По информации инсайдера Экрема Конура, руководство мадридцев планирует провернуть попытку подписания 26-летнего ле Нормана, оценённого порталом Transfermarkt в 35 млн евро, после открытия зимнего трансферного окна.

Рубен ле Норман принял участие в девяти матчах «Реал Сосьедада» в текущем сезоне, отметившись одним голом. Также в активе центрбека четыре появления на поле в составе сборной Испании, включая сентябрьские матчи отбора Евро-2024.