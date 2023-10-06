Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян тренируется в общей группе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

«Захарян тренируется вместе с командой», - ответ из клуба приводит ТАСС.

Напомним, что 20-летний Захарян недавно перенёс болезнь. На неделе россиянин попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга», но на поле не появился.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 8 октября – против «Атлетико» на выезде в девятом туре чемпионата Испании.

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо».