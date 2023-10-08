«Атлетико» дожал «Реал Сосьедад», Захарян вышел на 65-й минуте

В девятом туре Ла Лиги «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад». На третьей минуте Андре Барренечеа отправил мяч в сетку рикошетом от Марио Эрмосо, но арбитр отменил взятие ворот - вне игры. В середине первого тайма Сэмуел Лино получил заброс мяча на ход, ворвался в штрафную и прицельно пробил в ближний угол - 1:0. Родриго де Пауль и Антуан Гризманн в связке создали два момента подряд, француз едва-едва не попал в ближний угол, а его напарник сотряс каркас ворот. После перерыва Гризманн набросил мяч на Акселя Витселя, который в упор пробивал - штанга. Каркас ворот сыграл и за другую команду после выстрела метров с 22 от Микеля Оярсабаля. Он же вскоре оказался один на один с голкипером и с линии штрафной метко пробил в левый угол - 1:1. В самой концовке «Атлетико» заработал пенальти после попадания мяча в руку лежащего футболиста. Гризманн был беспощадно точен - 2:1.

Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте. Экс-динамовец отметился неточным ударом по высоте. Также ему продолжают доверять подачи угловых.

«Атлетико» в топ-четверке с 19 очками, у соперника 15 баллов и шестое место.