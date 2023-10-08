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«Атлетико» дожал «Реал Сосьедад», Захарян вышел на 65-й минуте

08 Октября 2023 • 19:15 Комментировать
Атлетико М
2:1
Реал Сосьедад
окончен

В девятом туре Ла Лиги «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад». На третьей минуте Андре Барренечеа отправил мяч в сетку рикошетом от Марио Эрмосо, но арбитр отменил взятие ворот - вне игры. В середине первого тайма Сэмуел Лино получил заброс мяча на ход, ворвался в штрафную и прицельно пробил в ближний угол - 1:0. Родриго де Пауль и Антуан Гризманн в связке создали два момента подряд, француз едва-едва не попал в ближний угол, а его напарник сотряс каркас ворот. После перерыва Гризманн набросил мяч на Акселя Витселя, который в упор пробивал - штанга. Каркас ворот сыграл и за другую команду после выстрела метров с 22 от Микеля Оярсабаля. Он же вскоре оказался один на один с голкипером и с линии штрафной метко пробил в левый угол - 1:1. В самой концовке «Атлетико» заработал пенальти после попадания мяча в руку лежащего футболиста. Гризманн был беспощадно точен - 2:1.

Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте. Экс-динамовец отметился неточным ударом по высоте. Также ему продолжают доверять подачи угловых.

«Атлетико» в топ-четверке с 19 очками, у соперника 15 баллов и шестое место.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Реал Сосьедад
(1:0) Лино Сэмуел22'  
  73'Оярсабаль Микель (1:1)
(2:1) Гризманн Антуан89'  
Облак ЯнАспиликуэта Сесар 79' (Галан Хави ( 79'  90') Витсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльЛьоренте Маркос 72' (Ньигес Сауль ( 72') Коке Хорхе  48'Де Пауль Родриго 72' (Рикельме Родриго ( 72') Лино Сэмуел 79' (Савич Стефан ( 79') Мората АльвароГризманн Антуан  90'
Запасные: Нино АдрианКостис ИлиасХисмера АйторГрбич ИвоЭль Жебари СалимГомис Антонио
Ремиро АлехандроТраоре Амари  86'Субельдия ИгорЛе Норман Робен  15' 65' (Пачеко Хон ( 65') Муньос АйхенБраис МендесСубименди МартинМерино Микель 65' (Захарян Арсен ( 65') Кубо Такефуса 65' (Фернандес Карлос ( 65'  87') Оярсабаль Микель 90' (Андре Силва ( 90') Барренечеа Андер 90' (Умар Садик ( 90')
Запасные: Одриосола АльвароАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиМагунаселая ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
08 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Арсен Захарян
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