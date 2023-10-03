Гризманн намерен остаться в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не заинтересован в уходе из клуба.

Минувшим летом француз мог переехать в Саудовскую Аравию, но отказался от выгодных предложений. Согласно сведениям El Mundo, Гризманн одним из первых среди звёзд получил звонок от одного из саудовских клубов, однако, узнав от агента о появившемся варианте продолжения карьеры, не стал даже слушать. Игрок полностью сосредоточен на «Атлетико» и не хочет вновь покидать клуб в обозримом будущем. Согласно недавним слухам, интерес к форварду проявляет «ПСЖ».

Трансферная стоимость Антуана Гризманна оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.