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Гризманн намерен остаться в «Атлетико»

03 Октября 2023 • 23:36 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
08.10 17:15

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не заинтересован в уходе из клуба.

Минувшим летом француз мог переехать в Саудовскую Аравию, но отказался от выгодных предложений. Согласно сведениям El Mundo, Гризманн одним из первых среди звёзд получил звонок от одного из саудовских клубов, однако, узнав от агента о появившемся варианте продолжения карьеры, не стал даже слушать. Игрок полностью сосредоточен на «Атлетико» и не хочет вновь покидать клуб в обозримом будущем. Согласно недавним слухам, интерес к форварду проявляет «ПСЖ».

Трансферная стоимость Антуана Гризманна оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ СОСЬЕДАД
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