Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетико»

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала заявку команды на предстоящую игру против мадридского «Атлетико».

Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в число 24 футболистов, которые смогут принять участие в поединке с «Атлетико».

Напомним, 20-летний хавбек пропустил последние четыре матча своей команды. В трех играх он отсутствовал из-за болезни, а в минувшем встрече Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбургом» вернулся в заявку, но просидел все 90 минут на скамейке запасных.

Матч «Атлетико» - «Реал Сосьедад» пройдет 8 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.