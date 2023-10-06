Пивоваров: «Мы верим, что Захарян раскроет свой талант в Испании»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слова известного комментатора Георгия Черданцева, ранее выразившего мнение, что бывший полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян не сможет заиграть в «Реал Сосьедаде».

«Арсен сейчас находится в неудачной ситуации — два раза заболел, пришлось пропустить много времени. Но игрок он, безусловно, очень талантливый. Мы верим, что Арсен раскроет свой талант в Испании», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в испанский клуб в августе нынешнего года. В составе «Реал Сосьедада» российский полузащитник успел провести три игры, в которых результативными действиями отметиться не сумел.