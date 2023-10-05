Рианчо объяснил, почему Захаряну будет тяжело закрепиться в составе «Реал Сосьедада»

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился комментарием о российском полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

По словам бывшего тренера «Спартака», у сан-себастьянского клуба одна из лучших академий в Испании, которая выпускает много футболистов для основной команды. По этой причине в «Реал Сосьедаде» всегда большая конкуренция, отметил Рианчо.

«Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках. Если бы в него не верили, то не стали бы покупать у «Динамо» за большие деньги», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом. В составе новой команды хавбек появился на поле в трех матчах Ла Лиги и не отметился голевыми действиями.