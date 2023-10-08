​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч с «Атлетико»

В воскресенье вечером «Атлетико» и «Реал Сосьедад» выяснят отношения в девятом туре чемпионата Испании. Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в основной состав команды из Сен-Себастьяна – воспитанник «Динамо» начнёт игру на скамейке запасных.

Стоит сказать, что Захарян пока ни разу не попадал в стартовый состав «Реал Сосьедада». Во всех трёх случаях россиянин выходил на замену. Результативными действиями в футболке испанского клуба Захарян пока не отмечался.

Матч между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на пол во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.