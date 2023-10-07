«Атлетико» рассчитывает продать Фелиша минимум за 80 миллионов евро

Мадридскому «Атлетико» очень нравится тот факт, что нападающий Жоау Фелиш хорошо выступает за каталонскую «Барселону» на правах аренды. На основе этого «матрасники» следующим летом хотят выручить за португальца минимум 80 миллионов евро.

Напомним, во второй половине прошлого сезона «Атлетико» выручил 11 миллионов евро за аренду Фелиша в лондонский «Челси». Этим же летом «матрасники» получили компенсацию за аренду португальца в «Барселону».

У «сине-гранатовых» нет права выкупа Фелиша, но каталонский клуб надеется, что сможет заключить сделку на постоянной основе, если Жоау сохранит свою форму до конца сезона.