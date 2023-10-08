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«Атлетико» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

08 Октября 2023 • 16:45 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Сосьедад
1 1.90 X 3.45 2 4.50
1-й тайм

В рамках девятого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Реал Сосьедада».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М1:0Реал Сосьедад
(1:0) Лино Сэмуел22' 
Облак ЯнАспиликуэта СесарВитсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльЛьоренте МаркосКоке ХорхеДе Пауль РодригоЛино СэмуелМората АльвароГризманн Антуан
Запасные: Нино АдрианСавич СтефанКостис ИлиасХисмера АйторГрбич ИвоЭль Жебари СалимГалан ХавиНьигес СаульГомис АнтониоРикельме Родриго
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман Робен  15'Муньос АйхенБраис МендесСубименди МартинМерино МикельКубо ТакефусаОярсабаль МикельБарренечеа Андер
Запасные: Фернандес КарлосУмар СадикЗахарян АрсенОдриосола АльвароАриц ЭлустондоУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиМагунаселая ХонПачеко ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
08 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ СОСЬЕДАД
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