«Атлетико» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках девятого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад
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Протокол игры
|(1:0) Лино Сэмуел22'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 15'Муньос Айхен•Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель•Кубо Такефуса•Оярсабаль Микель•Барренечеа Андер
08 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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