Испанский журналист: «Захарян хотел стать главными героем матча с «Атлетико»

Испанский журналист Иньиго Таберна поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче девятого тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2).

Напомним, 20-летний россиянин вышел на поле на 65-й минуте встречи при счёте 0:1 и результативными действиями отметиться не сумел.

«Арсен играл только на последнем отрезке матча, но выглядел хорошо, желая владеть мячом и стать главным героем матча. Захарян отвечал за выполнение угловых ударов и один раз пробил по воротам, но мяч прошёл мимо», — приводит слова журналиста Metaratings.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В составе испанского клуба полузащитник успел провести четыре игры, не отметившись в них результативными действиями.