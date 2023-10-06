Центральный защитник Хосе Хименес подписал новый контракт с мадридским «Атлетико».

Договор уругвайского футболиста продлён до 2028 года, о чём сообщила пресс-служба «матрасников». В нынешнем сезоне 28-летний центрбек, в последнее время страдающий из-за проблем с травмами, принял участие в пяти матчах команды Диего Симеоне, лишь дважды выйдя в старте.

Хосе Хименес выступает за «Атлетико» с момента перехода из уругвайского «Данубио» в 2013 году. В общей сложности игрок отыграл за мадридский коллектив 290 игр во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.