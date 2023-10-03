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Фелиш: «Разница между «Барселоной» и «Атлетико» очевидна для всех»

03 Октября 2023 • 20:38 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
08.10 17:15

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико», ответил на вопрос о разнице между клубами.

Португальский футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» 1 сентября. В шести матчах за команду Хави Эрнандеса форвард отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Как я уже говорил, разница между «Барселоной» и «Атлетико» очевидна – она касается как вопросов игры, так и клубов в целом. В «Барселоне» совсем другой футбол, но это не значит, что какой-то из подходов лучше или хуже. Ясно лишь то, что стиль «Барсы» подходит мне больше, и я счастлив здесь», – цитирует Barca Universal Фелиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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