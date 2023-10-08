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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян вышел на поле впервые за три недели

08 Октября 2023 • 18:50 Комментировать
Атлетико М
2:1
Реал Сосьедад
окончен

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену в воскресном гостевом матче чемпионата Испании против «Атлетико». Россиянин появился на поле в средине второго тайма – на 65-й минуте.

Захарян вышел на футбольное поле впервые с 17 сентября. В последние три недели россиянин либо не попадал в заявку из-за болезни, либо все 90 минут проводил на скамейке для запасных.

Следить за матчем между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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