​Захарян вышел на поле впервые за три недели

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену в воскресном гостевом матче чемпионата Испании против «Атлетико». Россиянин появился на поле в средине второго тайма – на 65-й минуте.

Захарян вышел на футбольное поле впервые с 17 сентября. В последние три недели россиянин либо не попадал в заявку из-за болезни, либо все 90 минут проводил на скамейке для запасных.

Следить за матчем между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо».