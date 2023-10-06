Сауль рассказал, почему Гризманн согласился отдать ему восьмой номер

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес очень хотел выступать под «восьмёркой».

Помимо испанского полузащитника, не имевшего постоянного места в основе «матрасников» в прошлом сезоне, на восьмой номер претендовал лидер команды Антуан Гризманн.

«Мы с Антуаном решили, что «восьмёрка» достанется мне, поскольку для меня этот номер имеет особое значение, а для него – нет. Он уступил мне это право, когда я попросил его об этом. Я знаю, что восьмой номер очень важен в этом клубе, и для меня большая честь его носить, даже если я не появляюсь на поле регулярно. Я с детства мечтал об этом», – передают испанские СМИ слова 28-летнего хавбека.