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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико» слухи

08 Октября 2023 • 00:05 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
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Через 13 ч. 39 мин.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов подписать новый контракт.

Действующего соглашение специалиста, проводящего у руля «матрасников» 13-й сезон, рассчитано до середины следующего года. Как информирует Relevo, стороны близки к полной договорённости по условиям нового контракта. Ожидается, что в скором времени «Атлетико» официально объявит о продлении договора с аргентинцем.

В воскресенье команда Диего Симеоне примет в родных стенах «Реал Сосьедад». Встреча стартует в 17:15 по московскому времени.

На сегодняшний день мадридцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 16 очков при семи сыгранных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ СОСЬЕДАД
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