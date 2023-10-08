Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов подписать новый контракт.

Действующего соглашение специалиста, проводящего у руля «матрасников» 13-й сезон, рассчитано до середины следующего года. Как информирует Relevo, стороны близки к полной договорённости по условиям нового контракта. Ожидается, что в скором времени «Атлетико» официально объявит о продлении договора с аргентинцем.

В воскресенье команда Диего Симеоне примет в родных стенах «Реал Сосьедад». Встреча стартует в 17:15 по московскому времени.

На сегодняшний день мадридцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 16 очков при семи сыгранных матчах.