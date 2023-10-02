Мостовой: «Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием об игре российского полузащитника Арсена Захаряна после перехода в «Реал Сосьедад».

Напомним, 20-летний хавбек перенес уже две болезни: простуду и коронавирус.

«Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи. Обстоятельства могли и получше сложиться, но тут ничего не поделаешь. Какое-то время ему понадобиться, чтобы снова нащупать игровой ритм», — цитирует Мостового портал «РБ Спорт».

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в трех матчах чемпионата Испании и не отметился голевыми действиями.

Ближайший матч подопечных Иманоля Альгуасиля состоится 3 октября. Соперником сан-себастьянцев в рамках второго тура Лиги чемпионов станет «Ред Булл Зальцбург». Отметим, что после трех пропущенных матчей Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедада».