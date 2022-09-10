Хименес может пропустить матч с «Сельтой»

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес находится под вопросом на матч чемпионата Испании против «Сельты». Напомним, что матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

По информации от журналиста Хави Гомеса, участие Хименеса в матче с «Сельтой» находится под вопросом. Футболист получил небольшую травму, которая ставит под угрозу его участие в поединке против команды из Виго.

Летом появлялись слухи, что мадридский «Атлетико» готов расстаться с Хименесом за 60 миллионов евро. Тем не менее, футболист остался и продолжает выступать за команду Диего Симеоне.

В этом сезоне футболист провёл три матча в чемпионате Испании.