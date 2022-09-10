Фелиш: «Мне ещё далеко до «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш оценил свои шансы в ближайшие годы выиграть «Золотой мяч». Напомним, что на старте сезоне португальский форвард отметился тремя результативными передачами в чемпионате Испании.

«Мне ещё далеко до «Золотого мяча», но в то же время я близок. Я работаю над этим. Я делаю всё ради этого. Посмотрим, смогу ли я выиграть эту награду в последующие годы», – сказал Фелиш в интервью Marca.

Фелиш является самым дорогим футболистом в истории мадридского «Атлетико». Летом 2019 года «матрасники» заплатили за трансфер лиссабонской «Бенфике» сумму в районе 127,20 миллионов евро.