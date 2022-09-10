Фелиш: «Я всё ещё могу стать лучше»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш оценил свой прогресс, которого добился в последнее время. Напомним, что португалец в новом сезоне отметился тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге.

«Я всё ещё могу стать лучше, у меня ещё есть много лет, чтобы добиться прогресса. Я хочу учиться каждый день», – заявил Фелиш в интервью Marca.

Ранее ходили слухи, что мадридский «Атлетико» летом отклонил несколько щедрых предложений по трансферу Фелиша. Напомним, футболист до сих пор является самым дорогим трансфером в истории «Атлетико». Игрок присоединился к «матрасникам» летом 2019 года из лиссабонской «Бенфики».