Симеоне: «Фелиш находится в лучшей форме с момента перехода в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил нападающего команды Жоау Фелиша. По мнению аргентинца, форвард находится в лучшей форме с момента переезда в стан «матрасников» летом 2019 года из лиссабонской «Бенфики».

«Фелиш находится я в лучшей форме с момента перехода в «Атлетико». Он намного более зрелый, сильный и уверенный в себе», – сказал Симеоне на своей пресс-конференции.

Напомним, что Фелиш в новом сезоне испанской Ла Лиги отметился тремя результативными передачами в 4 поединках. Летом «Атлетико» отказался продавать футболиста, хотя предложения были.