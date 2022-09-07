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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Фелиш находится в лучшей форме с момента перехода в «Атлетико»

 
07 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
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10.09 22:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил нападающего команды Жоау Фелиша. По мнению аргентинца, форвард находится в лучшей форме с момента переезда в стан «матрасников» летом 2019 года из лиссабонской «Бенфики».

«Фелиш находится я в лучшей форме с момента перехода в «Атлетико». Он намного более зрелый, сильный и уверенный в себе», – сказал Симеоне на своей пресс-конференции.

Напомним, что Фелиш в новом сезоне испанской Ла Лиги отметился тремя результативными передачами в 4 поединках. Летом «Атлетико» отказался продавать футболиста, хотя предложения были.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоау Фелиш
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