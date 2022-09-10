Жоау Фелиш назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в ближайшем будущем

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился мыслями о самой престижной индивидуальной награде в футболе.

Журналисты спросили у 22-летнего португальца, насколько он близок к борьбе с лучшими за «Золотой мяч»: «Я всё ещё далёк от этого, но уже ближе, чем раньше. Я работаю над этим, стараюсь делать всё возможное. Через пару лет будет видно, что у меня получилось», – ответил Фелиш. – Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанн – главные таланты нового поколения. Они будут ежегодно претендовать на «Золотой мяч» и победу в Лиге чемпионов», – считает форвард «матрасников».

В текущем сезоне Фелиш отыграл пять матчей, записав на свой счёт три голевые передачи.