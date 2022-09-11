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Чемпионат Испании. Ла Лига

Прервалась невероятная серия Облака за «Атлетико»

 
11 Сентября 2022 • 07:17 Комментировать
Атлетико М
4:1
Сельта
окончен

Словенский голкипер Ян Облак, являющийся первым номером в рамке ворот мадридского «Атлетико», пропустил поединок пятого тура чемпионата Испании против «Сельты».

Примечательно, что вратарь не вышел в матче Ла Лиги впервые с концовки сезона-2018/2019. Облак сыграл за «матрасников» 118 поединков в Ла Лиге подряд.

Ян не смог помочь свои одноклубникам во встрече с командой из Виго из-за повреждения бедра, полученного в матче предыдущего тура с «Реалом Сосьедад».

Напомним, что «Атлетико» без Облака отпраздновал разгромную победу над «Сельтой» со счетом 4:1.

По итогам пяти туров подопечные Диего Симеоне занимают четвертое место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 4.00 3.10 2.10
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
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