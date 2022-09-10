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Чемпионат Испании. Ла Лига

4 удара - 4 гола: «Атлетико» разгромил «Сельту»

 
10 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать
Атлетико М
4:1
Сельта
окончен

«Атлетико» наконец-то порадовал своих болельщиков результативным футболом и уверенной победой, обыграв в пятом туре Ла Лиги «Сельту». Анхель Корреа, Родриго де Пауль, Янник Карраско и автогол позволили «матрасникам» добыть викторию (4:1). Интересно, что кроме результативных ударов иных попыток угрожать чужим воротам у команды Диего Симеоне и не было.

«Атлетико» с 10 очками вышел на третье место, у его соперника 7 очков.

Протокол игры  
Атлетико М4:1Сельта
(1:0) Корреа Анхель9'  
(2:0) Де Пауль Родриго50'  
(3:0) Карраско Янник66'  
  72'Вейга Габриэль (3:1)
(4:1) Нуньес Унай83'  
Грбич ИвоВитсель АксельЭрмосо Марио  16'Мандава РейнилдуМолина НауэльКарраско Янник 85' (Ньигес Сауль ( 85') Де Пауль Родриго 76' (Кунья Матеус ( 76') Кондогбия ЖоффрейЛемар Тома 46' (Коке Хорхе ( 46'  57') Корреа Анхель 63' (Фелиш Жоау ( 63') Мората Альваро 63' (Гризманн Антуан ( 63')
Запасные: Марко МореноИтурбе АлехандроЛьоренте МаркосФелипе Аугусто IVГомис Антонио
Марчесин АгустинМальо УгоАйду ДжозефНуньес Унай  21'Галан ХавиПерес Карлес 53' (Вейга Габриэль ( 53') Тапия Ренато 64' (Солари Аугусто ( 64') Пейнадо ФрансискоСерви ФранкоАспас ЯгоЛарсен Йорген
Запасные: Лопес ФранРодригес МигельСведберг ВиллиотМингеса ОскарВаскес КевинВильяр ИванДе ла Торре ЛукаДомингес Карлос
10 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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окончен Эспаньол 2:3 Севилья 2.75 3.20 2.70
окончен Кадис 0:4 Барселона 13.00 6.20 1.25
окончен Атлетико М 4:1 Сельта 1.68 3.70 5.50
11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 6.00 11.50
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.95 3.10 2.10
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.85 3.45 2.45
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