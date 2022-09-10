4 удара - 4 гола: «Атлетико» разгромил «Сельту»

«Атлетико» наконец-то порадовал своих болельщиков результативным футболом и уверенной победой, обыграв в пятом туре Ла Лиги «Сельту». Анхель Корреа, Родриго де Пауль, Янник Карраско и автогол позволили «матрасникам» добыть викторию (4:1). Интересно, что кроме результативных ударов иных попыток угрожать чужим воротам у команды Диего Симеоне и не было.

«Атлетико» с 10 очками вышел на третье место, у его соперника 7 очков.