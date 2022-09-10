4 удара - 4 гола: «Атлетико» разгромил «Сельту»

«Атлетико» наконец-то порадовал своих болельщиков результативным футболом и уверенной победой, обыграв в пятом туре Ла Лиги «Сельту». Анхель Корреа, Родриго де Пауль, Янник Карраско и автогол позволили «матрасникам» добыть викторию (4:1). Интересно, что кроме результативных ударов иных попыток угрожать чужим воротам у команды Диего Симеоне и не было.
«Атлетико» с 10 очками вышел на третье место, у его соперника 7 очков.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Анхель9'
|(2:0) Де Пауль Родриго50'
|(3:0) Карраско Янник66'
|72'Вейга Габриэль (3:1)
|(4:1) Нуньес Унай83'
Грбич Иво•Витсель Аксель•Эрмосо Марио• 16'Мандава Рейнилду•Молина Науэль•Карраско Янник85' (Ньигес Сауль (85') •Де Пауль Родриго76' (Кунья Матеус (76') •Кондогбия Жоффрей•Лемар Тома46' (Коке Хорхе (46') • 57'Корреа Анхель63' (Фелиш Жоау (63') •Мората Альваро63' (Гризманн Антуан (63')
Марчесин Агустин•Мальо Уго•Айду Джозеф•Нуньес Унай• 21'Галан Хави•Перес Карлес53' (Вейга Габриэль (53') •Тапия Ренато64' (Солари Аугусто (64') •Пейнадо Франсиско•Серви Франко•Аспас Яго•Ларсен Йорген
10 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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