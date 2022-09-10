«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по трансферу Фелиша

«Манчестер Юнайтед» не делал официального предложения «Атлетико» о трансфере нападающего Жоау Фелиша минувшим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сам Фелиш признался, что ничего не слышал об интересе со стороны манкунианцев.

Действующий контракт 22-летнего португальца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Фелиша в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за мадридскую команду пять матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Цвета «Атлетико» Фелиш защищает с лета 2019 года. Ранее он выступал за лиссабонскую «Бенфику».