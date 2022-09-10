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«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по трансферу Фелиша

 
10 Сентября 2022 • 15:10 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
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Через 5 ч. 41 мин.

«Манчестер Юнайтед» не делал официального предложения «Атлетико» о трансфере нападающего Жоау Фелиша минувшим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сам Фелиш признался, что ничего не слышал об интересе со стороны манкунианцев.

Действующий контракт 22-летнего португальца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Фелиша в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за мадридскую команду пять матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Цвета «Атлетико» Фелиш защищает с лета 2019 года. Ранее он выступал за лиссабонскую «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш Трансферы футбола - лето 2022
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