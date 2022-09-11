Коке стал рекордсменом «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке принял участие во вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Сельты». Столичный коллектив отпраздновал разгромную победу над командой из Виго со счетом 4:1.

Как информирует Mister Chip, 30-летний испанский хавбек сыграл за «матрасников» 551-ю официальную встречу во всех турнирах. Он стал рекордсменом «Атлетико» по данному показателю. Коке побил достижение бывшего полузащитника «Атлетико» Абелардо, проведшего за команду 550 матчей в период с 1959 по 1976 год.

Напомним, что Коке защищает цвета мадридского топ-клуба с 2009 года.