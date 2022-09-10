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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак может пропустить матч с «Сельтой»

 
10 Сентября 2022 • 12:04 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
1 1.67 X 3.70 2 5.70
Через 8 ч. 45 мин.

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак может пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Испании против «Сельты». По информации от Marca, сегодняшняя тренировка покажет, сможет ли словенец принять участие в вечерней игре.

Облак получил небольшую травму, которая ставит под сомнение его участие в матче против «Сельты». Если словенец не сможет сыграть, в основе «матрасников» выйдет запасной голкипер Антонио Гомис.

Напомним, что матч между «Атлетико» и «Сельтой» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано». «Матрасники» пока располагаются на седьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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АТЛЕТИКО М СЕЛЬТА
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