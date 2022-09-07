Президент «Атлетико» Сересо: «Фелиш – отличный игрок»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал выступления нападающего Жоау Фелиша в новом сезоне. Напомним, что португалец отметился тремя результативными передачами в четырёх поединках Ла Лиги.

«Фелиш – отличный игрок. Его соперники знают, что им лучше остановить его перед тем, как он развернётся и убежит на скорости. Это бесценный футболист», – цитирует Сересо издание AS.

Напомним, что Фелиша летом хотели приобрести другие клубы, но мадридский «Атлетико» заблокировал трансфер.

Нападающий перебрался в команду Диего Симеоне летом 2019 года из лиссабонской «Бенфики».