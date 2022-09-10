Фелиш: «У Симеоне я научился тому, чего не умел раньше»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о работе под руководством наставника Диего Симеоне.

22-летний португалец проводит в Испании уже четвёртый сезон после перехода из «Бенфики» за 127 млн евро.

«Симеоне научил меня многим вещам, которыми я не владел раньше, – приводит Marca слова Фелиша. – Для этого и существуют тренеры – чтобы обучать игроков. Новые умения очень полезны для меня, мне нравится моя текущая роль.

В «Атлетико» все активно работают без мяча. Мы, как команда, уделяющая особое внимание обороне, стараемся проделывать огромный объём работы, но от некоторых из нас требуется ещё больше», – поведал форвард.