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Витсель – лучший игрок «Атлетико» в августе

 
10 Сентября 2022 • 11:34 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
1 1.67 X 3.70 2 5.70
Через 10 ч. 13 мин.

Полузащитник Аксель Витсель был признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» в августе. Об этом «матрасники» объявили на своём официальном сайте.

«Атмосфера в раздевалке и отношения с тренерским штабом хорошо повлияли на меня. Благодаря этому я могу играть и тренироваться на самом высоком уровне. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы всё так и останется», – заявил Витсель после получения награды.

Напомним, что Витсель присоединился к мадридскому «Атлетико» этим летом на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». Ранее футболист также выступал в составе петербургского «Зенита» и лиссабонской «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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