Витсель – лучший игрок «Атлетико» в августе

Полузащитник Аксель Витсель был признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» в августе. Об этом «матрасники» объявили на своём официальном сайте.

«Атмосфера в раздевалке и отношения с тренерским штабом хорошо повлияли на меня. Благодаря этому я могу играть и тренироваться на самом высоком уровне. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы всё так и останется», – заявил Витсель после получения награды.

Напомним, что Витсель присоединился к мадридскому «Атлетико» этим летом на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». Ранее футболист также выступал в составе петербургского «Зенита» и лиссабонской «Бенфики».