Симеоне стал рекордсменом «Атлетико»

В рамках пятого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» встречался с «Сельтой». Столичный коллектив отпраздновал разгромную победу над командой из Виго со счетом 4:1. Встреча состоялась на домашнем стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано».

Этот поединок стал для аргентинского специалиста Диего Симеоне 407-м на посту главного тренера «матрасников» в чемпионате. Он повторил рекорд Луиса Арагонеса.

По итогам пяти сыгранных туров Ла Лиги подопечные Симеоне набрали десять баллов и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.

Следующий матч «Атлетико» проведет в Лиге чемпионов против «Байера».