Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

У Азара рецидив травмы, срок восстановления продлён

05 Марта 2021, 17:11,

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, казалось, близок к возвращению на поле, но срок восстановления после травмы снова переносится. По информации Marca, бельгиец снова ощущает боль в травмированной мышце. Вернувшись в общую группу 21 февраля, Азар снова работает по индивидуальной программе, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен его выпустить на поле только в случае выздоровления на 100%.

Азар получил травму 30 января. Это его пятое повреждение по ходу сезона. Первые матчи 30-летний футболист пропустил из-за раны, затем была мышечная травма, коронавирус и еще одна мышечная травма.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Марченко Максим
05 Марта 2021, 18:55

Не надо было переходить в Реал ,может быть и травм не было бы ,он за всю карьеру в АПЛ столько не получал ,как за 2 неполных сезона в Реале ,прискорбно терять такого игрока в футболе ,навряд ли он вернётся на прежний уровень,обидно...

1
Alex1972
05 Марта 2021, 17:35

Жаль парня..

0
Oleg-Chelsea
05 Марта 2021, 17:23

Однако... вовремя мы его продали, да еще и дорого! Он и в Челси нормально играл 1 год через 3. Поэтому, когда он провел потрясающий год в Челси (последний), я орал: "Продавайте его быстрее!" Увы, талантливый очень, НО...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола