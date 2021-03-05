У Азара рецидив травмы, срок восстановления продлён

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05 Марта 2021, 17:11,
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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, казалось, близок к возвращению на поле, но срок восстановления после травмы снова переносится. По информации Marca, бельгиец снова ощущает боль в травмированной мышце. Вернувшись в общую группу 21 февраля, Азар снова работает по индивидуальной программе, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен его выпустить на поле только в случае выздоровления на 100%.
Азар получил травму 30 января. Это его пятое повреждение по ходу сезона. Первые матчи 30-летний футболист пропустил из-за раны, затем была мышечная травма, коронавирус и еще одна мышечная травма.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
Не надо было переходить в Реал ,может быть и травм не было бы ,он за всю карьеру в АПЛ столько не получал ,как за 2 неполных сезона в Реале ,прискорбно терять такого игрока в футболе ,навряд ли он вернётся на прежний уровень,обидно...
Жаль парня..
Однако... вовремя мы его продали, да еще и дорого! Он и в Челси нормально играл 1 год через 3. Поэтому, когда он провел потрясающий год в Челси (последний), я орал: "Продавайте его быстрее!" Увы, талантливый очень, НО...