У Азара рецидив травмы, срок восстановления продлён

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, казалось, близок к возвращению на поле, но срок восстановления после травмы снова переносится. По информации Marca, бельгиец снова ощущает боль в травмированной мышце. Вернувшись в общую группу 21 февраля, Азар снова работает по индивидуальной программе, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен его выпустить на поле только в случае выздоровления на 100%.

Азар получил травму 30 января. Это его пятое повреждение по ходу сезона. Первые матчи 30-летний футболист пропустил из-за раны, затем была мышечная травма, коронавирус и еще одна мышечная травма.