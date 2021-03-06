Зидан оценил состояние Бензема

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06 Марта 2021, 13:41,
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Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил состояние форварда Карима Бензема, пропустившего последний матч команды из-за повреждения приводящей мышцы бедра.
«Мы рассчитывает увидеть Карима в поединке против «Атлетико». Но нужно немного подождать. Хотя он уже в порядке. Его травма оказалась менее серьезной, чем предполагалось», - приводит слова французского специалиста AS.
В текущем сезоне испанского чемпионата Карим провел 21 поединок, отметившись 12 забитыми мячами и пятью результативным передачами.
Дерби «Атлетико» - «Реал» пройдет седьмого марта, начало - 18:15 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зинедин Зидан, Карим Бензема