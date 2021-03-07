Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах

Мадридское дерби состоялось в рамках 26-го тура Ла Лиги - «Атлетико» принимал «Реал».

Забуксовал мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании (дважды оступился с «Леванте»), поставил себя на грань вылета из Лиги чемпионов (дома уступил «Челси») и именно в этот сложный период на пути попадается мадридское дерби, перед которым «матрасники» хоть немного подняли себе настроение, с трудом обыграв «Вильярреал».

У «Реала» тоже всё очень сложно. Огромное количество травмированных (Рамос, Милитао, Карвахаль, Азар), огромное количество только что восстановившихся (Бензема, Вальверде, Одриосола, Родриго, Марсело). Зато есть результат. Зидан умудрился удивительным образом выдать результат полурезервным составом и хорошо приблизился к мадридскому «Атлетико» за это время.

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Первые десять минут ушли на разведку, команды даже интересных атак не успели предъявить, а «матрасники» нарушили голевое молчание. Льоренте на правом фланге пробросил Менди, рванул вперёд и мягко протолкнул мяч на Луиса Суареса. Рафаэль Варан пролетел мимо, а уругваец вышел один на один с Тибо Куртуа и внешней стороной стопы точно пробил – 1:0. «Реал» долгое время ничего не предъявлял, комбинационный футбол совсем не получался. Наконец момент состоялся – это Каземиро приложился с дальней дистанции. Облак выручил.

Под конец первого тайма эмоции накалились, ведь «Реал» всем составом требовал пенальти. Навес Крооса со стандарта опустился на руку Фелипе, а неподалеку завалился Карим Бензема, вроде как получивший тычок от защитника. Главный арбитр долго смотрел повторы, но вернулся с вердиктом – пенальти нет.

А кроме надежды на стандарты, у «Реала» ничего не получалось. Строго под диктовку Симеоне шло мадридское дерби. «Атлетико» и у своих ворот всё перекусывал, и в атаки убегал гораздо опаснее. На исходе часа игры всё должен был решать Карраско, но не реализовал выход один на один с Куртуа, который сам же и придумал, классно обыгравшись в «стеночку» с Корреа. Там ещё Льоренте добивал метров с 23-х по пустым воротам, но в створ ворот не попал. А Куртуа продолжал тащить. Следующий сейв случил после удара Луиса Суареса с угла вратарской площади. «Реал» держался только благодаря голкиперу.

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И не зря. В концовке сказал своё слово Карим Бензема, только восстановившийся от травмы. Сначала француз не смог переиграть Облака с линии вратарской, но за две минуты до конца основного времени исправился. Умно обыгрался с Каземиро, выскочил из окружения четырёх защитников и пробил из центра штрафной площади – 1:1.

Ничья в мадридском дерби обрадовала только "Барселону". Каталонцы и к подопечным Диего Симеоне приблизились, и от "Реала" оторвались.