Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах

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07 Марта 2021, 20:11,
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Мадридское дерби состоялось в рамках 26-го тура Ла Лиги - «Атлетико» принимал «Реал».
|(1:0) Суарес Луис 15'
|88' Бензема Карим (1:1)
Забуксовал мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании (дважды оступился с «Леванте»), поставил себя на грань вылета из Лиги чемпионов (дома уступил «Челси») и именно в этот сложный период на пути попадается мадридское дерби, перед которым «матрасники» хоть немного подняли себе настроение, с трудом обыграв «Вильярреал».
У «Реала» тоже всё очень сложно. Огромное количество травмированных (Рамос, Милитао, Карвахаль, Азар), огромное количество только что восстановившихся (Бензема, Вальверде, Одриосола, Родриго, Марсело). Зато есть результат. Зидан умудрился удивительным образом выдать результат полурезервным составом и хорошо приблизился к мадридскому «Атлетико» за это время.
Первые десять минут ушли на разведку, команды даже интересных атак не успели предъявить, а «матрасники» нарушили голевое молчание. Льоренте на правом фланге пробросил Менди, рванул вперёд и мягко протолкнул мяч на Луиса Суареса. Рафаэль Варан пролетел мимо, а уругваец вышел один на один с Тибо Куртуа и внешней стороной стопы точно пробил – 1:0. «Реал» долгое время ничего не предъявлял, комбинационный футбол совсем не получался. Наконец момент состоялся – это Каземиро приложился с дальней дистанции. Облак выручил.
Под конец первого тайма эмоции накалились, ведь «Реал» всем составом требовал пенальти. Навес Крооса со стандарта опустился на руку Фелипе, а неподалеку завалился Карим Бензема, вроде как получивший тычок от защитника. Главный арбитр долго смотрел повторы, но вернулся с вердиктом – пенальти нет.
А кроме надежды на стандарты, у «Реала» ничего не получалось. Строго под диктовку Симеоне шло мадридское дерби. «Атлетико» и у своих ворот всё перекусывал, и в атаки убегал гораздо опаснее. На исходе часа игры всё должен был решать Карраско, но не реализовал выход один на один с Куртуа, который сам же и придумал, классно обыгравшись в «стеночку» с Корреа. Там ещё Льоренте добивал метров с 23-х по пустым воротам, но в створ ворот не попал. А Куртуа продолжал тащить. Следующий сейв случил после удара Луиса Суареса с угла вратарской площади. «Реал» держался только благодаря голкиперу.
И не зря. В концовке сказал своё слово Карим Бензема, только восстановившийся от травмы. Сначала француз не смог переиграть Облака с линии вратарской, но за две минуты до конца основного времени исправился. Умно обыгрался с Каземиро, выскочил из окружения четырёх защитников и пробил из центра штрафной площади – 1:1.
Ничья в мадридском дерби обрадовала только "Барселону". Каталонцы и к подопечным Диего Симеоне приблизились, и от "Реала" оторвались.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
Отлично:) Самый идеальный результат для Барсы. Борьба за первое место в Ла Лиге обещает быть интересной.
Правильно подметил 779 - в концовке игры "матрасники" еле ноги волочили(( Проблемы с "физикой" во втором тайме явно проглядывались ещё в матче с "Челси". "Реал" в атаке выглядит запрограммированно, а потому для хозяев не составляло труда разрушать его атаки. И как только Бензема с Каземиро сыграли нестандартно - случился гол. Но и он бы не помог, если бы в этом матче у хозяев с реализацией всё было в порядке. С "Аталантой" в ответной игре "сливочным" будет непросто...
Можно сказать, что продули самый важный матч сезона. Зидана на выход, вместе с его любимцами! Так как из Реала он за два года превратил какую то эйбара/уэску. Какая та импотентная команда, которая не то что играть, а голы забивать не может уже. Даже при автобусном мавринье , при Капелло такого не припомню.
Асенсио/Васкес/Винисиус/Родриго - вместе взято 7 голов забили, позорище просто. А любимое алжирское бревно как всегда сделал хет-трик из промахов и только еле еле благодаря Каземиро умудрился в пустые поразить.
Барыга переЦ должен глубоко задуматся и потратится заного , ибо этот Реал хлам конкретный.
При автобусном" так-то 121 гол в чемпионате забили) Тут же реально атакующая предсказуемость и слабость.
Пачками аутсайдерам забивали а в важных матчах, особенно с Барсой играли в мерзкий блевотный футбол. 5 защитников , 5 опорников ...забыл? Плюс симуляции , и пачку озверина для Пепе перед выходом на поле)))
Да нет, в сезоне 2011/2012 забивали всем. нынешнему Реалу, который не творит давно, а работает на поле, это пока не грозит.
Неужели 0:1-летико упустит чемпионство в этом сезоне? Столько очков потеряли
результат по заявкам телезрителей - барсафанов! спасибо, ребята!
Бензема и не понял, что приблизил Барсу, страшно сказать, к трэблу в сезоне.... Пора ему в Барсу.... Хо-хо...
Результат для нас.)))
Можно сказать, что матч прошёл по сценарию Атлетико, но в концовке они подсдохли слишком откровенно.
для вас результат это 6-1 против краснодара!!поздравляю!!!
И это тоже.))) Спасибо!
против псж шансы есть или нет???
Прикольный был момент от Суареса , после воздушной дуэли с Начо , за бошку схватился будто ему Тайсон залущил )))!!!!!! мы долго ухахатывались )))
Так Эль Симулянтико))
ха ха ха ))) и не говори )))
Победила Барса... Спасибо, Бензема... Хе-хе..
да для Барсы почти идеальный исход
Не смотря на бестолковую игру в начале от Реала , благодаря дурной тактике Симеоне , хотя я и предпологал что будут играть что бы не проиграть , матч все же был бомбический , дерби удалось !!! Реал будет давить , а психологически атлеты часто сдавались , ну и у них игра с Барсой где им исторически не везет , атлеты дофига разбазарили моментов , а у Реала их не было , пока атлеты играли не в ,, свою ,, игру . для меня лучшим был Облак .
ну не Бензема , Бензема перед этим зажал отыгратся с тем же Каземиро в стеночку , а этот не зажал и сделал Бенземе момент в котором нужно было поставить костыль .КАЗЕМИРО !!!!
Да, Каземиро, в это сезоне частенько и сам забивает, спасая Реал, и пасы отдает не редко.
Да, Атлетико прокакал огромную кучу моментов и, как водится в таких случаях, пропустил гол на последних минутах. В общем, огромные шансы Атлетико на чемпионство стали улетучиваться. Это хорошо и для Барселоны, и для Реала. Борьба за чемпионство обостряется - это очень здорово.
один лысый спас другого лысого, Атлетико упустил возможность выиграть матч ещё до свистка, вопрос о чемпионстве остался открытым....
отличный результат для Барсы