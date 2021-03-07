Бензема – в стартовом составе «Реал» на матч с «Атлетико»

Сегодня, седьмого марта, мадридский «Атлетико» в рамках двадцать шестого тура чемпионата Испании на своём поле принимает «Реал».

Стал известен стартовый состав «сливочных» на сегодняшний матч.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос, Асенсио, Родриго, Модрич, Бензема.

Стоит отметить, что с первых минут встречу начнёт французский нападающий Карим Бензема, который совсем недавно восстановился от травмы. Напомним, что лидер атаки «Реала» пропустил три недели из-за повреждения.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 18:15 по московскому времени.