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Бензема – в стартовом составе «Реал» на матч с «Атлетико»

07 Марта 2021, 17:16,

Сегодня, седьмого марта, мадридский «Атлетико» в рамках двадцать шестого тура чемпионата Испании на своём поле принимает «Реал».

Стал известен стартовый состав «сливочных» на сегодняшний матч.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос, Асенсио, Родриго, Модрич, Бензема.

Стоит отметить, что с первых минут встречу начнёт французский нападающий Карим Бензема, который совсем недавно восстановился от травмы. Напомним, что лидер атаки «Реала» пропустил три недели из-за повреждения.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 18:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Карим Бензема
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