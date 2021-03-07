​Бензема попал в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в ключевом дерби против «Атлетико». В этом списке нашлось место для нападающего «сливочных» Карима Бензема, пропустившего три последние игры команды из-за травмы. На пресс-конференции Зинедин Зидан заявил, что рисковать здоровьем игрока он не будет. Бензема сыграет, если будет готов.

В заявку «Реала» попали: Куртуа, Лунин, Альтубе – Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско – Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Родриго, Уго Дуро.

«Атлетико» и «Реал» проведут дерби седьмого марта. На текущий момент «матрасники» лидируют в Ла Лиге, а «сливочные» отстают на пять очков, сыграв на матч больше.