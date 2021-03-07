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Коке – о ничьей с «Реалом»: «Мы были лучшей командой на поле»

07 Марта 2021, 20:47,

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча с мадридским «Реалом» (1:1).

«Мы были лучшей командой на поле и заслуживали победить. Конечно, мы допустили несколько ошибок, за одну из которых нас наказали. Мы знаем, что «Реал» очень хорош, это одна из лучших команд в мире», - сказал Коке в послематчевом интервью.

«Атлетико» набрал 59 очков в двадцати пяти матчах и расположился на первой строчке в чемпионате Испании, отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет три зачетных балов. При этом «матрасники» сыграли на одну игру меньше.

В среду, десятого марта, подопечные Диего Симеоне сыграют против «Атлетика» из Бильбао.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Коке
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Марта 2021, 20:57

Лучшие побеждают, а вы - тупой и неинтересный автобус....

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