Коке – о ничьей с «Реалом»: «Мы были лучшей командой на поле»

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07 Марта 2021, 20:47,
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча с мадридским «Реалом» (1:1).
«Мы были лучшей командой на поле и заслуживали победить. Конечно, мы допустили несколько ошибок, за одну из которых нас наказали. Мы знаем, что «Реал» очень хорош, это одна из лучших команд в мире», - сказал Коке в послематчевом интервью.
«Атлетико» набрал 59 очков в двадцати пяти матчах и расположился на первой строчке в чемпионате Испании, отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет три зачетных балов. При этом «матрасники» сыграли на одну игру меньше.
В среду, десятого марта, подопечные Диего Симеоне сыграют против «Атлетика» из Бильбао.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Коке
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