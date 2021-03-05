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Бензема восстановился после травмы

05 Марта 2021, 16:10,

Эпидемия травм в мадридском «Реале» была одной из главных новостей о команде в последнее время, и постепенно заболевшие возвращаются в строй. В пятницу к тренировка в общей группе команды приступил форвард Карим Бензема, который восстановился после травмы приводящей мышцы.

Напомним, что в ближайшем матче в рамках Ла Лиги «королевский» клуб сыграет против «Атлетико».

В текущей кампании Бензема забил 17 мячей в 28 поединках, а в прошлых двух сезонах - 57 голов, стабильно демонстрируя высокую результативность. 33-летний француз играет в «Реале» с 2009 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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