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Суарес: «Любая игра против «Реала» - особенная»

03 Марта 2021, 00:34,

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала».

«Любая игра против «Реала» - особенная. Все хотят принять участие в этих матчах и показать свой максимум. Многих футболистов начинают воспринимать по-другому, если они выделятся в дерби. У нас есть возможность доказать, что наши намерения серьёзны.

Адаптация в «Атлетико»? Я всегда хочу становиться лучше и показываю, что готов преодолевать любые преграды. Я выступаю за клуб, в котором сложно забить много голов, именно так считают многие, но я думаю, что с таким подбором игроков нет ничего трудного», - цитирует Суареса Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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