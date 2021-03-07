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Симеоне: «Мы контролировали игру большую часть матча»

07 Марта 2021, 22:54,

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча с «Реалом» (1:1).

«Мы контролировали игру большую часть матча, здорово играли в обороне и имели хорошие моменты, но не реализовали их, за что и поплатились. В футболе необходимо выкладываться на полную и рисковать, если вы этого не делаете, то оппоненты будут сравнивать счёт. 1:0 – это минимальное преимущество, которое нивелируется одним голом.

Лидерство в чемпионате? Не хочу делать никакие выводы, я вижу достаточно позитива в игре своей команды, но до конца сезона ещё много матчей», - цитирует Симеоне Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Марта 2021, 22:59

Надо было включать руку Бога, Диего....

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