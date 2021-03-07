Каземиро: «Атлетико» играл лучше в первом тайме, а мы – во втором»

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после матча с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Они играли здорово в первом тайме, а мы были лучше после перерыва. Мы выложились на полную сегодня и боролись до последней минуты.

Лидерство «Атлетико»? Осталось ещё много матчей до конца сезона, будет разыгрывать огромное количество очков. Мы должны концентрироваться на отдельной игре и постараться набирать по три очка в каждом матче», - цитирует бразильского полузащитника пресс-служба мадридского клуба.

«Реал» отстает от «матрасников» на пять зачетных баллов, при этом подопечные Диего Симеоне имеют одну игру в запасе.