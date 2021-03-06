​Зидан: «Чем бы ни завершилось дерби с «Атлетико», «Реал» продолжит чемпионскую гонку»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами в преддверии воскресного дерби Мадрида против «Атлетико».

«Это финал, но это такой же финал, как и все остальные матчи. Мы всегда должны побеждать. Но чем бы ни завершилось дерби, мы продолжим чемпионскую гонку. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы провести хорошую игру.

Нас ждёт особенный матч, дерби. Мы знаем, что это особенный поединок, и фанаты тоже это знают. Мы хорошо работали всю неделю и хорошо подготовились», - сказал Зидан на пресс-конференции.

«Атлетико» лидирует в Примере, опережая «Реал» и «Барселону» на пять очков и имея при этом игру в запасе.