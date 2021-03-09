«Атлетико» отреагировал на недовольство «Реала» судейством в дерби

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09 Марта 2021, 12:35,
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Представители «Атлетико» отреагировал на критику со стороны «Реала» в адрес судейской бригады, обслуживавшей недавнее мадридское дерби. Встреча, состоявшаяся в рамках 26-го тура чемпионата Испании, завершилась вничью со счетом 1:1.
«Реал» критикует даже правильные решения. Они, наверное, привыкли, что им всегда дует попутный ветер», - гласит сообщение «матрасников» в клубном «Твиттере».
В одном из эпизодов матча рефери не назначил 11-метровый в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку футболиста команды.
«Матрасники» занимают первое место в Примере и опережают идущий третьим «Реал» на пять баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
вот теперь норм
Реалу бы точно помолчать , не было там пенальти , рука была но не та за которую потом бы еще 5 сезонов вспоминали как помог судья и вар .
последний абзац - автор покурил чего-то. РМ на 3 месте, отставание 5 очков и 1 игра