«Атлетико» отреагировал на недовольство «Реала» судейством в дерби

Представители «Атлетико» отреагировал на критику со стороны «Реала» в адрес судейской бригады, обслуживавшей недавнее мадридское дерби. Встреча, состоявшаяся в рамках 26-го тура чемпионата Испании, завершилась вничью со счетом 1:1.

«Реал» критикует даже правильные решения. Они, наверное, привыкли, что им всегда дует попутный ветер», - гласит сообщение «матрасников» в клубном «Твиттере».

В одном из эпизодов матча рефери не назначил 11-метровый в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку футболиста команды.

«Матрасники» занимают первое место в Примере и опережают идущий третьим «Реал» на пять баллов.