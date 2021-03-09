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«Атлетико» отреагировал на недовольство «Реала» судейством в дерби

09 Марта 2021, 12:35,

Представители «Атлетико» отреагировал на критику со стороны «Реала» в адрес судейской бригады, обслуживавшей недавнее мадридское дерби. Встреча, состоявшаяся в рамках 26-го тура чемпионата Испании, завершилась вничью со счетом 1:1.

«Реал» критикует даже правильные решения. Они, наверное, привыкли, что им всегда дует попутный ветер», - гласит сообщение «матрасников» в клубном «Твиттере».

В одном из эпизодов матча рефери не назначил 11-метровый в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку футболиста команды.

«Матрасники» занимают первое место в Примере и опережают идущий третьим «Реал» на пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
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Комментарии (3)
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0
Becks
09 Марта 2021, 14:59

вот теперь норм

0
ARTUR
09 Марта 2021, 13:27

Реалу бы точно помолчать , не было там пенальти , рука была но не та за которую потом бы еще 5 сезонов вспоминали как помог судья и вар .

0
Becks
09 Марта 2021, 13:13

последний абзац - автор покурил чего-то. РМ на 3 месте, отставание 5 очков и 1 игра

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