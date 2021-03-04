Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Навас: «Казалось, что часть команды «Реала» в меня не верит»

04 Марта 2021, 21:22,

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас считает, что наконец-то нашёл свою команду. В 2019 году он ушел из «Реала», где за пять сезонов выиграл три Лиги чемпионов, но всё равно не ощущал себя до конца счастливым.

- Приходя в «Реал», я никогда не пытался доказать, что превосхожу Икера Касильяса, или что моя карьера развивалась лучше его, - заявил костариканец клубному журналу «ПСЖ». - Я просто использовал свой шанс усердно работать и приносить максимум пользы. Но в Испании мне казалось, что часть команды в меня не верит.

Навас добавил, что в «ПСЖ» ситуация другая, и с доверием у него нет никаких проблем. Не исключено, что он останется в рамке и после 2023 года в 36 лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Кейлор Навас
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