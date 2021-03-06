​Симеоне: «Недавно говорили, что у «Реала» и «Барселоны» нет шансов, а теперь посмотрите, где они»

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем против «Реала». На текущий момент «матрасники» лидируют в Примере, опережая «сливочных», как и «Барселону», на пять очков при игре в запасе.

«Будет ли этот матч чем-то большим, чем битва за три очка? Чемпионат очень хорош. Завтра сыграют две команды, которые находятся в верхней части таблицы и имеют похожие цели. Это битва за три очка, но впереди ещё будет много матчей.

Прекратит ли «Реал» гонку за чемпионством при поражении? Недавно говорили, что у «Реала» и «Барселоны» нет шансов в чемпионате, а теперь посмотрите, где они», - сказал Симеоне на пресс-конференции.

«Атлетико» примет «Реал» в воскресенье, седьмого марта.