Суарес – о Ла Лиге: «Любая команда может отобрать очки у тех, кто находится на вершине»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о лидерстве в чемпионате Испании.

«Мы играем в лиге, в которой очень тяжело играть стабильно весь год. Любая команда может отобрать очки у тех, кто находится на вершине. Мы должны ценить то, где находимся. Необходимо продолжать много работать, чтобы добиться успеха.

Все игроки хотят прийти в такой клуб, как «Атлетико», который давно не выигрывала титулы, и выиграть что-то», - цитирует уругвайского нападающего Football24.

Суарес сыграл двадцать шесть матчей за «Атлетико» в нынешнем сезоне, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи.