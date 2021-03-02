Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Суарес – о Ла Лиге: «Любая команда может отобрать очки у тех, кто находится на вершине»

02 Марта 2021, 21:56,

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о лидерстве в чемпионате Испании.

«Мы играем в лиге, в которой очень тяжело играть стабильно весь год. Любая команда может отобрать очки у тех, кто находится на вершине. Мы должны ценить то, где находимся. Необходимо продолжать много работать, чтобы добиться успеха.

Все игроки хотят прийти в такой клуб, как «Атлетико», который давно не выигрывала титулы, и выиграть что-то», - цитирует уругвайского нападающего Football24.

Суарес сыграл двадцать шесть матчей за «Атлетико» в нынешнем сезоне, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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