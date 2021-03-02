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Зидан: «Надеюсь, что Бензема сможет сыграть с «Атлетико»

02 Марта 2021, 20:42,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан надеется, что нападающий Карим Бензема успеет восстановиться к матчу против мадридского «Атлетико».

«Надеюсь, что Бензема сможет помочь нам в матче с «Атлетико», но мы должны немного подождать и посмотреть на его состояние, потому что он по-прежнему не тренируется в общей группе.

Завтра будем делать выводы. Но могу сказать вам, что восстановление проходит согласно графику», - цитирует Зидана As.

33-летний француз сыграл двадцать один матч за «сливочных» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Карим Бензема
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