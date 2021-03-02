Зидан: «Надеюсь, что Бензема сможет сыграть с «Атлетико»

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02 Марта 2021, 20:42,
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан надеется, что нападающий Карим Бензема успеет восстановиться к матчу против мадридского «Атлетико».
«Надеюсь, что Бензема сможет помочь нам в матче с «Атлетико», но мы должны немного подождать и посмотреть на его состояние, потому что он по-прежнему не тренируется в общей группе.
Завтра будем делать выводы. Но могу сказать вам, что восстановление проходит согласно графику», - цитирует Зидана As.
33-летний француз сыграл двадцать один матч за «сливочных» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Карим Бензема