Зидан: «Надеюсь, что Бензема сможет сыграть с «Атлетико»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан надеется, что нападающий Карим Бензема успеет восстановиться к матчу против мадридского «Атлетико».

«Надеюсь, что Бензема сможет помочь нам в матче с «Атлетико», но мы должны немного подождать и посмотреть на его состояние, потому что он по-прежнему не тренируется в общей группе.

Завтра будем делать выводы. Но могу сказать вам, что восстановление проходит согласно графику», - цитирует Зидана As.

33-летний француз сыграл двадцать один матч за «сливочных» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.